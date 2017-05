Continuar a ler

Atrás de Sébastien Ogier estão dois pilotos da Hyundai: Thierry Neuville, a 19,5 segundos, e Dani Sordo, a 25 segundos do francês.



Os pilotos regressam ao parque de assistências e, à tarde, serão repetidas as passagens por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante.

Sébastien Ogier é o novo líder do Rali de Portugal. O tetracampeão do Mundo fez o melhor tempo na longa especial de Amarante (24.41,5 minutos) e beneficiou dos problemas de Ott Tanak, colega na equipa M-Sport, para tomar o comando da prova.O piloto da Estónia despistou-se durante a classificativa, bateu e danificou o lado esquerdo da traseira do seu Ford Fiesta WRC, tendo mesmo partido a suspensão. Até ao fim do troço sentiu dificuldades em controlar o carro e acabou por perder 1.23,1 minutos para Ogier, caindo assim para a 5.ª posição da classificação geral.

Autor: André Gonçalves