O norte-irlandês, que este ano venceu o Rali do México e liderava a prova portuguesa após a quinta especial, somou o segundo abandono consecutivo, depois de ter sofrido dois acidentes no Rali da Argentina.Além de Meeke, também o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), que seguia no segundo lugar, e o neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20) se atrasaram em Ponte de Lima."No início do troço, na segunda travagem, o carro não parou e eu não sei porquê. Acertámos num morro, em duas rodas e virámos. Tivemos danos no escape e tivemos de usar o modo de estrada", explicou Latvala, vencedor do rali em 2015 e grande protagonista das três classificativas disputadas durante a manhã.Paddon voltou a deparar-se com problemas elétricos no Hyundai i20, que se tinha desligado logo na primeira especial, terminando com um atraso de quase 11 minutos do mais rápido, o espanhol Dani Sordo, seu companheiro de equipa.O estónio Ott Tänak (Ford Fiesta) lidera a 51.ª edição do Rali de Portugal após sete classificativas, com 3,6 segundos de vantagem sobre Sordo.Ainda hoje, os pilotos vão enfrentar duas especiais na 'Braga Street Stage', um percurso urbano de 1,9 quilómetros, semelhante ao disputado no Porto.