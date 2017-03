Continuar a ler

Um acidente na estrada entre a capital e Querétaro acabou por atrasar irremediavelmente a caravana do rali, numa competição que tinha estreado na noite de quinta-feira, com 1,57 quilómetros numa especial no centro histórico da capital mexicana.



Os camiões que transportavam os automóveis estiveram retidos mais de cinco horas, o que levou a organização a cancelar as duas primeiras especiais do dia, já que não havia tempo para revisões e preparação dos carros.



Assim, já não se realizaram as especiais El Chocolate (54,90 km) e Las Minas (19,68 km), programadas para o meio-dia local: vão ser disputado apenas dois troços. Um, nas ruas de Alhóndiga de Granaditas e, outro, na região de León.



As duas primeiras especiais desta sexta-feira do Rali do México foram canceladas, devido a um acidente que atrasou a caravana no regresso dos carros ao estado de Guanajuato, informou a organização da terceira etapa do Mundial.Os 24 veículos tinham de ser transferidos desde Guanajuato para a Cidade do México e, depois de cumprir a primeira etapa, regressar ao ponto inicial, perfazendo um total de 700 quilómetros em menos de 24 horas.

Autor: Lusa