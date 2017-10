Continuar a ler

Evans, de 28 anos, procura a primeira vitória no Mundial de ralis, no qual já conseguiu quatro pódios, mas já se converteu no primeiro britânico a liderar a prova desde há 16 anos.Ogier, que venceu as últimas quatro edições, pode 'selar' a conquista do quinto campeonato consecutivo se vencer esta prova ou terminar em segundo e conseguir todos os pontos de bónus da 'power stage' de domingo.O francês mantém uma vantagem de 37 pontos sobre o estónio Ott Tänak, colega de equipa e segundo classificado, e 38 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), quarto em Gales, a 37,1 segundos de Evans.No campeonato dos construtores, as contas são mais simples, uma vez que a equipa privada britânica M-Sport está a quatro pontos de vencer pela primeira vez a tabela das equipas desde 2007.Com uma liderança de 83 pontos sobre a Hyundai, com 86 em disputa nas duas últimas corridas, um dos três pilotos da equipa, Ogier, Tänak e Evans, só precisa de terminar a prova galesa para confirmar o título.No sábado, os pilotos enfrentam nove classificativas, num total de 132,38 quilómetros, antes de mais quatro especiais no domingo e a 'power stage' que encerra o Rali.