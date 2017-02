Continuar a ler

José Pedro Fontes (Citroën DS3 R5) ascendeu ao segundo lugar, mas os mais de 18 segundos de distância para o comandante do Rali não lhe deram margem para ir mais longe, começando a defesa do bicampeonato com um segundo lugar no Serras de Fafe, a 59,2 segundos do vencedor.



A fechar o pódio ficou João Barros (Ford Fiesta R5), a 1.14 minutos de Pedro Meireles.



Na geral, Paulo Meireles teve um regresso auspicioso aos ralis, terminando na quarta posição, a 1.14,5 minutos do seu irmão, enquanto Ricardo Teodósio (Mitsubishi EVO X), fechou o 'top5', a 4.49,9 minutos do vencedor.



Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), venceu este domingo o Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato Nacional, marcada pelo abandono de Ricardo Moura (Ford Fiesta R5), quando liderava destacado.Depois de ter terminado o primeiro dia a mais de meio minuto do açoriano, Pedro Meireles, piloto de Guimarães, assumiu o comando na segunda passagem pela classificativa de Luílhas, beneficiando da desistência de Ricardo Moura, com problemas na suspensão do Fiesta, quando estava na frente com mais de 40 segundos de vantagem.

Autor: Lusa