Continuar a ler

Moura viria depois a ser o mais rápido na dupla passagem pela superespecial Fafe Street, aumentando para cinco o número de vitórias em PEC's.



Decisivos para a diferença entre os dois da frente, os 28,3 segundos que o piloto de Guimarães cedeu a Ricardo Moura na segunda passagem pelo Confurco.



Aproveitou José Pedro Fontes (Citroën DS3 R5) para se aproximar de Pedro Meireles, mas o bicampeão em título, e vencedor do rali em 2016, foi incapaz de encurtar a distância para o líder, terminando o primeiro dia a 34,8 segundos do piloto açoriano, vencedor do Serras de Fafe em 2015.



Na quarta posição está João Barros (Ford Fiesta R5) a 1.09,2 minutos, enquanto Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) fecha o 'top-5', com 1.10,7 minutos de diferença para Ricardo Moura.



No domingo, durante a manhã, o Rali Serras de Fafe tem as últimas quatro classificativas, com as duplas passagens por Lameirinha (14,51 km) e Luílhas (11,91 km). Moura viria depois a ser o mais rápido na dupla passagem pela superespecial Fafe Street, aumentando para cinco o número de vitórias em PEC's.Decisivos para a diferença entre os dois da frente, os 28,3 segundos que o piloto de Guimarães cedeu a Ricardo Moura na segunda passagem pelo Confurco.Aproveitou José Pedro Fontes (Citroën DS3 R5) para se aproximar de Pedro Meireles, mas o bicampeão em título, e vencedor do rali em 2016, foi incapaz de encurtar a distância para o líder, terminando o primeiro dia a 34,8 segundos do piloto açoriano, vencedor do Serras de Fafe em 2015.Na quarta posição está João Barros (Ford Fiesta R5) a 1.09,2 minutos, enquanto Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) fecha o 'top-5', com 1.10,7 minutos de diferença para Ricardo Moura.No domingo, durante a manhã, o Rali Serras de Fafe tem as últimas quatro classificativas, com as duplas passagens por Lameirinha (14,51 km) e Luílhas (11,91 km).

Ricardo Moura (Ford Fiesta R5) dominou este sábado o primeiro dia do Rali Serras de Fafe, prova de abertura do Campeonato Nacional de Ralis de 2017, e parte este domingo com 31,3 segundos de vantagem sobre Pedro Meireles (Skoda Fabia R5).Muito público, alguma chuva, mas sem lama, e uma luta animada entre os dois primeiros que dividiram as vitórias nas primeiras seis especiais de classificação (PEC's), as triplas passagens pelos troços de Montim e Confurco.

Autor: Lusa