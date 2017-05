Continuar a ler

Classificação final do Rali de Portugal



1. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia, França (Ford Fiesta), 3:42.55,7 horas

2. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Bélgica (Hyundai i20), a 15,6 segundos.

3. Dani Sordo/Marc Marti, Espanha (Hyundai i20), a 1.01,7 minutos.

4. Ott Tänak/Martin Järveoja, Estónia (Ford Fiesta), a 1.30,2.

5. Craig Breen/Scott Martin, Irlanda/Grã-Bretanha (Citroën C3), a 1.57,4.

6. Elfyn Evans/Craig Parry, Grã-Bretanha (Ford Fiesta), a 3.10,6.

7. Juho Hanninen/Kaj Lindstrom, Finlândia (Toyota Yaris), a 3.48,9.

8. Mads Ostberg/Ola Floene, Noruega (Ford Fiesta), a 5.29,7.

9. Jari-Matti Latvala/Mikka Antilla, Finlândia (Toyota Yaris), a 5.43,6.

10. Esapekka Lappi/Janne Ferm, Finlândia (Toyota Yaris), a 8.13,3.

(...)

16. Miguel Campos/António Costa, Portugal (Skoda Fabia R5), a 20.41,2.

22. Pedro Meireles/Mário Castro, Portugal (Skoda Fabia R5), a 26.14,9.

26. Joaquim Alves/Luís Ramalho, Portugal (Ford Fiesta R5), a 37.49,9.



Sébastien Ogier acaba de conquistar o Rali de Portugal, sexta prova do campeonato do Mundo de Ralis. O piloto francês da M-Sport, ao volante de um Ford Fiesta WRC, partiu para o derradeiro dia na dianteira da classificação geral e soube gerir a vantagem que tinha sobre o belga Thierry Neuville, da Hyundai, que terminou no segundo lugar da geral. A fechar o pódio ficou o espanhol Dani Sordo, igualmente da Hyundai.Com este triunfo, Ogier iguala o recorde de Markku Alen, finlandês que venceu por cinco vezes o Rali de Portugal entre as décadas de 70 e 80. Ainda assim, foi a primeira vez que Ogier triunfou no Norte de Portugal, depois de ter levantado o troféu em 2010, 2011, 2013 e 2014, anos em que a competição se realizou no Algarve.

Autor: André Gonçalves