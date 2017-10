Continuar a ler

O terceiro lugar de Ogier, que este ano venceu em Monte Carlo e em Portugal, foi suficiente para celebrar antecipadamente o pentacampeonato e isolar-se no segundo lugar dos pilotos com mais cetros de sempre, atrás do compatriota Sébastien Loeb, que venceu nove.Ogier totaliza 215 pontos, mais 32 do que Neuville e mais 46 do que o estónio e companheiro de equipa Ott Tänak, terceiro do Mundial e que hoje terminou o rali galês na sexta posição.A edição de 2017 do WRC termina com o Rali da Austrália, a disputar entre 16 e 19 de novembro.