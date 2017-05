Continuar a ler

Ogier passou por uma mudança radical no seu percurso nos ralis, fruto do escândalo das emissões de CO2 que abalou a indústria automóvel e em particular o grupo Volkswagen. Consequência? Para melhorar a imagem pública do grupo alemão (que inclui ainda marcas como a Audi, Porsche, Skoda e SEAT, entre outras), a Volkswagen abdicou da "velha" aventura no desporto automóvel, deixando o francês 'pendurado', até aceitar o convite para integrar a M-Sport.A decisão não foi imediata, mas o piloto garante sentir-se bem na equipa do britânico Malcolm Wilson. "Era de esperar algumas dificuldades no percurso. Sobretudo quando se chega com uma nova equipa depois de vários anos noutra", confessou."Testámos o Ford Fiesta WRC antes da época começar e concluí que não podía ter tomado melhor decisão ao integrar-me na M-Sport. Aliás, não o teria feito se achasse que não tinham potencial. Estamos na liderança do campeonato e por isso penso que podemos considerar isso um bom arranque para esta nova etapa", afirmou.Na liderança do WRC, Ogier prova que a adaptação ao Ford Fiesta WRC está a correr bem. Contudo, sabe que no campo de batalha há armas tão fortes quanto o seu automóvel. "Todos os carros são semelhantes esta época, o que motiva batalhas fantásticas. Claro que não posso comentar sobre os outros, mas o Fiesta tem uma boa base e, como mencionei, potencial. Demorará tempo até conseguir ter tudo a meu gosto e aperfeiçoar certos aspetos, mas tudo está bem encaminhado", garantiu.Em Portugal, Ogier pode contar com uma boa massa de adeptos. O sentimento é reciproco para o tetracampeão de ralis que fez questão de sublinhar a, o fascínio que sente pela prova lusa. "Todos os anos, os organizadores do evento fazem um excelente trabalho. Este rali que tem um ambiente único e é uma etapa chave do calendário WRC para todos os pilotos. Todos queremos fazer um bom trabalho em Portugal", concluiu.