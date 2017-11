Continuar a ler

O quinto título foi o primeiro que não logrou com os meios de um construtor de fábrica, depois de ter sido tetracampeão ao volante da Wolkswagen, que deixou o mundial de ralis em 2016.Ogier e o compatriota Julien Ingrassia, seu co-piloto, vão continuar a conduzir um Ford Fiesta RS, que já os levou à vitória este ano, a par do galês Elfyn Evans, o outro piloto da M-Sport confirmado para 2018."É ótimo poder finalmente anunciar os nossos planos para 2018. O que conseguimos juntos [o título de pilotos e de construtores] foi verdadeiramente fantástico, e queremos continuar esta jornada fantástica e defender o que conquistámos juntos", disse Ogier, citado no sítio oficial da M-Sport na Internet.Apesar de não ter confirmado, no início do mês, que não iria retirar-se dos ralis, o francês mostrou-se hoje satisfeito pelas épocas "entusiasmantes" que tem vivido no WRC e confessou ainda retirar "muita emoção do desporto, e a equipa tem muita paixão".