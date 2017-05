Continuar a ler

Falando aos jornalistas no final do troço, a poucas dezenas de metros do famoso salto da Lameirinha, alguns minutos antes da 'Power Stage' que encerra a prova, o ministro lembrou que se considera também "um aficionado dos ralis"."Vivi o rali desde a minha criancice, desde a minha juventude e é fantástico ver como o nível organizativo do rali foi melhorando, ano após ano, e temos aqui um dos melhores ralis do mundial, indubitavelmente", assinalou.Acompanhado de Raul Cunha, o autarca local, o governante deixou uma palavra especial para o famoso salto que antecede o fim da classificativa de Fafe."É bom estar aqui em Fafe, um local absolutamente icónico, não só para o Rali de Portugal, mas também para o Mundial de Ralis, com este salto fantástico e com alguns momentos que qualquer aficionado de todo o mundo sabe que são verdadeiramente especiais", afirmou.O ministro salientou, por outro lado, a importância do rali para a promoção do país e para dinamização da sua economia, incluindo das localidades por onde passa a prova."Este é um dos momentos cimeiros do desporto nacional, pelo que representa para a nossa economia, mas também pelo que representa para o nosso desporto motorizado", declarou.