E a verdade é que, esta quarta-feira, nos 3,35 km do shakedown, que serve de ‘aquecimento’ para o Rali de Monte Carlo, foi mesmo o mais rápido. "É uma nova época, uma nova era, um novo carro e uma nova equipa. Todos sabemos a importância que a experiência tem e teria sido importante se tivesse passado mais tempo com a equipa, mas não foi possível. Tivemos de aprender muito no último mês", constatou o piloto francês, que parte para o rali monegasco "determinado".



Determinados estão também alguns dos seus adversários, eternas segundas linhas que veem agora uma oportunidade de ouro para sair da sombra do francês, como são os casos de Thierry Neuville (Hyundai), que em 2016 foi 2º no campeonato; de Ott Tänak (companheiro de Ogier na M-Sport), de Hayden Paddon ou de Dani Sordo (ambos da Hyundai).



Equipas



Além da Hyundai, que se apresenta muito forte, sobretudo ao nível dos pilotos, este ano há ainda a registar o regresso da Citroën enquanto equipa oficial, agora com o competitivo C3. Na estrada vai estar este ano também a Toyota. A marca japonesa não competia no Mundial há 18 anos e contratou para liderar este projeto o finlandês Tommi Makkinen, quatro vezes campeão do Mundo, que foi ao mercado ‘resgatar’ o compatriota Jari-Matti Latvala, outro dos ‘órfãos’ da Volkswagen. Mas embora ninguém saiba muito bem o que a equipa pode valer, uma coisa é certa: o Yaris WRC foi o carro que mais km fez em testes. O tira-teimas começa hoje, em Monte Carlo.



Carros estão mais rápidos e mais agressivos



Os carros que este ano vão disputar o Mundial são mais potentes (têm mais 100 cv e menos 25 kg), mais rápidos e mais agressivos à vista, mercê das alterações ao nível da aerodinâmica, que os aproxima muito do estilo das ‘máquinas’ musculadas dos anos 80.



Pela primeira vez em muitos anos, adivinha-se uma temporada emocionante no Mundial de Ralis, que arranca esta quinta-feira em Monte Carlo. Depois do largo domínio por parte dos dois Sebastien franceses – Loeb alcançou 9 títulos consecutivos e Ogier os últimos quatro –, finalmente parece haver um equilíbrio de forças no WRC, motivado pela saída da Volkswagen.O construtor alemão bateu com a porta e deixou o tetracampeão mundial sem equipa, que depois de muito ponderar acabou por se juntar à M-Sport (satélite da Ford), onde vai pilotar um Ford Fiesta. Com pouca rodagem ao volante do novo carro, Ogier tem um grande desafio pela frente, ainda para mais numa máquina que certamente não tem a superioridade técnica do Polo R: mostrar que pode ser campeão com qualquer carro.

Autor: Isabel Dantas