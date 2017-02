Continuar a ler

Amigos choram morte



A morte de Jorge Amorim provocou um enorme choque na comunidade do automobilismo. Aos 53 anos, o ex-piloto já não entrava competitivamente num carro há oito anos, mas decidiu acompanhar o amigo neste treino, que não foi realizado no seu carro habitual mas que servia para preparar igualmente a Taça Nacional de Ralis de Terra, mas acabou por estar no sítio errado à hora errada. "Era um dos membros mais ativos e queridos do Clube Automóvel Centro (CAC)", confessou ao nosso jornal Jorge Conde, o presidente do clube. Amorim fazia parte da direção e destacava-se na organização de etapas do CNR.



O funeral realiza-se hoje, às 14 horas, na Igreja de São José, em Coimbra, e o corpo irá depois a sepultar no Cemitério da Freguesia da Conchada. A morte de Jorge Amorim provocou um enorme choque na comunidade do automobilismo. Aos 53 anos, o ex-piloto já não entrava competitivamente num carro há oito anos, mas decidiu acompanhar o amigo neste treino, que não foi realizado no seu carro habitual mas que servia para preparar igualmente a Taça Nacional de Ralis de Terra, mas acabou por estar no sítio errado à hora errada. "Era um dos membros mais ativos e queridos do Clube Automóvel Centro (CAC)", confessou ao nosso jornal Jorge Conde, o presidente do clube. Amorim fazia parte da direção e destacava-se na organização de etapas do CNR.O funeral realiza-se hoje, às 14 horas, na Igreja de São José, em Coimbra, e o corpo irá depois a sepultar no Cemitério da Freguesia da Conchada.

João Vinhas, o piloto que conduzia o carro que se despistou na quarta-feira em Mortágua, provocando a morte imediata de Jorge Amorim, que seguia a seu lado, não deverá participar amanhã no Rali Serras de Fafe, primeira prova do Campeonato Nacional de Ralis (CNR), apesar de ter saído do acidente sem qualquer ferimento.O piloto teve alta ainda durante a tarde do acidente, segundo confirmou a Record fonte do Centro Hospitalar de Coimbra, após fazer exames que confirmaram o prognóstico de apenas alguns ferimentos ligeiros, mas estará profundamente abalado e em choque com a situação, que acabou em tragédia.

Autores: F.M. e J.M.