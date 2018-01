O Mundial de ralis deste ano começa com o mesmo desafio: quem poderá destronar a hegemonia francesa que dura desde 2004, primeiro com Sébastien Loeb, depois com outro Sébastien, o Ogier? Um dado curioso: até 2004, o único francês a festejar o título mundial tinha sido Didier Auriol (1994), sendo a Finlândia o país com mais títulos até essa altura.

Jari-Matti Latvala (Toyota), 4º o ano passado, 2º (2010, 2015 e 2014) e 3º (2013 e 2012) pode voltar a colocar a Finlândia na rota do título, sendo que o alemão Thierry Neuville (Hyundai), vice-campeão nos dois últimos anos, é também um adversário de peso para Ogier. E ontem deu o mote, ao ser o mais rápido no shakedown do Rali de Monte Carlo, conhecido como o rali da neve e que abre há vários anos o campeonato do Mundo.

"Todos estão entusiasmados com a nova temporada e eu estou desejoso de começar. Será um grande desafio, mas parece que começámos bem", sublinhou Thierry Neuville, que foi secundado, ontem, pelo espanhol e colega de equipa Dani Sordo, sendo que o estónio Ott Tanak ( Toyota), terceiro no último Mundial, fechou o pódio.



CALENDÁRIO



Monte-Carlo 25/28 janeiro

Suécia 15/18 fevereiro

México 8/11 março

Córsega/França 5/8 abril

Argentina 26/29 abril

PORTUGAL 17/20 maio

Sardenha/Itália 7/10 junho

Finlândia 26/29 julho

Alemanha 16/19 agosto

Turquia 13/16 setembro

País Gales 4/7 outubro

Catalunha/Espanha 25/28 outubro

Austrália 15/18 novembro



COM MAIS TÍTULOS*



Sébastien Loeb (FRA) 9

Sébastien Ogier (FRA) 5

Juha Kankkunen (FIN) 4

Walter Rohrl (ALE) 2

Miki Biasion (ITA) 2

Carlos Sainz (ESP) 2

Marcus Gronholm (FIN) 2

*Desde 2004, só dois pilotos subiram ao mais alto lugar do pódio: Loeb (2004 a 2102) e Ogier (2013 a 2017)

Autor: Ana Paula Marques