Depois de ter conquistado o seu segundo Dakar (2010 e 2018) no sábado, o espanhol Carlos Sainz regressou ontem a Madrid, onde recebeu mensagens de parabéns de todos os quadrantes da sociedade, passando do desporto até à... polícia. Uma autêntica figura do desporto espanhol, o piloto de 55 anos da Peugeot recebeu mensagens do Real Madrid, do presidente do governo espanhol, de várias figuras públicas e também das autoridades.

"Parabéns ‘Matador’! Carlos Sainz e Lucas Cruz ganham o Dakar. Força, consistência, trabalho de equipa e muita paixão. Orgulhoso de vocês!", escreveu a Polícia Nacional espanhola nas redes sociais.

Também a Casa do Rei deixou umas palavras ao vencedor do mítico rali. "Não há obstáculos, nem dunas nem caminhos impossíveis, nem condições adversas que se atravessem a um grande campeão do volante. Os motores espanhóis estão novamente de parabéns", sublinhou. Já Mariano Rajoy destacou o feito: "Grande vitória de Sainz, um enorme feito para Espanha. Escreveu história com maiúscula." "Parabéns pelo teu segundo Dakar. Uma prova lendária para um piloto lendário", sublinhou o Real Madrid. "Confesso que ainda não tive tempo para ler muitas mensagens. Apenas quero agradecer todo o apoio manifestado pelo povo espanhol. Especial agradecimento ao meu filho e mulher", comentou Carlos Sainz. Recorde-se o filho do piloto, Carlos Sainz Jr., (compete na Fórmula 1), escreveu uma carta emotiva ao pai.

Autor: Diogo Jesus