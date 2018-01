Continuar a ler

"Não tenho como pensar noutro resultado que não este. As equipas de primeira linha são muito fortes, há logo 12 candidatos dessas equipas", referiu à agência Lusa.O piloto de Almada, que faz 52 anos no dia da 10.ª etapa, entre Salta e Belén, é um dos mais experientes pilotos do pelotão que este ano vai iniciar o Dakar, com 17 participações desde a estreia, em 1996, e um terceiro lugar em 2003 como maior destaque.Além do pódio, Sousa conseguiu terminar por 10 vezes no 'top 10' da prova, o que demonstra a consistência que tem demonstrado na corrida.Como navegador do luso no Renault Duster estará outra voz experiente da prova 'rainha' do todo-o-terreno mundial, o francês Pascal Maimon, que participa na prova desde os anos 1980 e, em 2002, se sagrou vencedor ao lado do japonês Hiroshi Masuoka.Para Carlos Sousa, a primeira semana, no Peru, "vai decidir que não vai ganhar o Dakar", porque as etapas de areia já vão ditar "uma diferença considerável entre os participantes".As dunas até podem beneficiar o português, uma vez que o caráter "mais difícil e técnico" das primeiras cinco etapas jogam a favor dos pilotos experientes, antes da altitude na Bolívia e das "zonas mais rápidas na Argentina"."Sendo a primeira semana mais técnica, vem mais ao de cima a experiência e menos a rapidez do piloto, e com tantos dias de prova já espero tratar o carro por tu quando sair da areia", confessou.Ainda assim, as muitas dificuldades que o Dakar apresenta são relativas, uma vez que "o que é difícil para um piloto num dia, para outro é no dia seguinte", e todo o tipo de situações inesperadas podem acontecer no rali, desde "problemas técnicos, a saídas de estrada" que afetam a performance dos participantes.A 40.ª edição do Rali Dakar em todo-o-terreno arranca no sábado, com partida em Lima, e termina em 20 de janeiro, em Córdoba, na Argentina.SIYF // VR