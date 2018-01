Ao fim de 11 participações seguidas e um pódio – 2º lugar em 2015 –, Paulo Gonçalves não vai este ano participar no Dakar, que começa amanhã em Lima, no Peru, devido a lesão num dos ombros, contraída ainda em Portugal durante um treino. O piloto da Honda viajou para a América do Sul com esperanças de poder alinhar, mas as dores mantiveram-se durante o último treino/teste que realizou em condições muito idênticas às da prova, nomeadamente na transposição das dunas. "Estou muito triste com esta situação, desapontado. Estava à espera de um milagre", confessou à sua assessoria de imprensa.

Paulo Gonçalves, de 38 anos, constitui a segunda baixa portuguesa, após Mário Patrão ter renunciado devido a uma cirurgia de urgência, reduzindo o contingente nas motos a Joaquim Rodrigues (Hero) e Fausto Mota (KTM), sendo que este último vai competir com bandeira espanhola.

A ausência no Dakar é um duro revés na carreira de Paulo Gonçalves, já que apostava tudo este ano para chegar à vitória, depois de no ano passado ter abandonado devido a uma grave queda quando lutava pelos primeiros lugares. Em 2018, vai ser substituído na Honda pelo chileno José Ignacio Cornejo. O português assiste amanhã ao arranque da 40ª edição, viajando depois para o nosso país. "Vou tentar recuperar o quanto antes para poder regressar à competição logo que possível", frisou.







Autor: Ana Paula Marques