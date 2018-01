Continuar a ler

Nas motos, o britânico Sam Sunderland, que defende o título, não podia ter começado melhor. O piloto da KTM ganhou com 32 segundos de vantagem sobre o francês Adrien van Beveren, aos comandos de uma Yamaha.Depois da desistência de Joaquim Rodrigues a participação lusa nas motos ficou reduzida a Fausto Mota (KTM), 56.º, a 9.05 minutos do vencedor da tirada.Nos carros, Carlos Sousa (Renault) foi em 30.º, a 5.48 de Nasser al-Attiyah. "A etapa inaugural foi apenas um pequeno aperitivo do que será o Dakar. Mais uma vez, uma prova muito dura e desgastante para mecânicas e pilotos. E amanhã já temos pela frente um dos maiores desafios: 267 quilómetros, muitos deles disputados em dunas. Um dia, teoricamente, ainda mais difícil em termos de navegação", comentou Carlos Sousa.Pedro Mello Breyner (CAT Racing) é o único piloto luso de UTV, a designação para as viaturas próprias para andar fora da estrada. É o quarto posicionado, a 3.43 do líder, o peruano Aníbal Aliaga.Para domingo, a segunda etapa já tem 267 quilómetros cronometrados, sempre no Peru, na região de Gran Tablazo de Ica, quase sempre fora de estrada e a obrigar a um bom trabalho de navegação.

O qatari Nasser al-Attiyah, duas vezes vencedor do Dakar, ganhou a primeira etapa da edição de 2018 da maior aventura de todo o terreno do Mundo. O piloto, ao voltante de uma Toyota Hilux, terminou a especial de 35 quilómetros, disputada no Peru, com 25 segundos de vantagem para o holandês Bernhard ten Brinke, seu companheiro de equipa. André Villas-Boas foi 46.º, a 11 minutos do vencedor da etapa. Não foi um mau começo para o treinador português, que cumpre aos 40 anos o sonho de participar no Dakar.Já o francês Sebastian Loeb, nove vezes campeão do Mundo de ralis, teve um dia difícil pois foi vítima de problemas nos travões do seu Peugeot. O seu compatriota Stephane Peterhansel (que procura a 14ª vitória no Dakar), campeão em título, acabou em 11º, a 2.15 minutos de Nasser al-Attiyah