O elenco português fica desta forma ainda mais reduzido, já depois dos abandonos de Joaquim Rodrigues e Pedro de Mello Breyner, para lá da desistência ainda antes do arranque da prova de Paulo Gonçalves.

Terminou o sonho de André Villas-Boas no Dakar'2018. O piloto português abandonou esta terça-feira, na sequência de um acidente ocorrido durante a quarta etapa, quando abordava uma duna. O português, que se estreava na mais importante prova do calendário de TT mundial, foi inicialmente transportado para o hospital para observações, tendo posteriormente sido anunciada a sua desistência.A situação foi explicada ao início da noite por Jean-Marc Fortin, diretor da equipa Overdrive, ao jornal belga HLN. "Quando abordou uma duna, o carro acabou por aterrar com o nariz. O André foi transportado para o hospital com uma dor nas costas. É uma pena, especialmente porque o André estava a fazer uma estreia muito boa", lamentou.

Autor: Fábio Lima