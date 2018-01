André Villas-Boas deixou uma mensagem aos fãs depois do acidente que sofreu na terça-feira e que o obrigou a abandonar o Dakar . O piloto está bem e agradeceu o carinho recebido."Só para dizer a todos que tanto eu como o Rúben estamos bem e de volta ao acampamento. Saltámos numa duna e caímos com o nariz do carro para baixo. Infelizmente o Dakar terminou para nós. Que tenhamos mais sorte na próxima! Obrigado a todos pelas mensagens de apoio", frisou nas redes sociais.

Autor: Luís Miroto Simões