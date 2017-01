Continuar a ler

Classificação da etapa (atualizada):



1. Joan Barreda (Honda), 3:16.57 horas

2. Paulo Gonçalves (Honda), a 1.50 min

3. Adrien Van Beveren (Yamaha), a 5.28

4. Gerard Farres Guell (KTM), a 7.54

5. Sam Sunderland (KTM), a 9.15

6. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), a 9.52

7. Michael Metge (Honda), a 10.05

8. Franco Caimi (Honda), a 12.11

9. Stefan Svitko (KTM), a 12.21

10. Matthias Walkner (KTM), a 12.23

(...)

13. Hélder Rodrigues (Yamaha), a 18.36

14. Joaquim Rodrigues (Hero), a 20.59

18. Gonçalo Reis (KTM), a 25.52

34. Mário Patrão (KTM), a 48.50

41. Pedro Bianchi Prata (Honda), a 57.45

42. Fernando Sousa Jr. (KTM), a 57.46

61. Fausto Mota (Yamaha), a 1:34.47 horas

64. Rui Oliveira (Yamaha), a 1:41.18



Classificação geral:



1. Sam Sunderland (KTM), 31:34.11 horas

2. Matthias Walkner (KTM), a 33.09 min

3. Adrien Van Beveren (Yamaha), a 37.10

4. Gerard Farres Guell (KTM), a 37.22

5. Joan Barreda (Honda), a 44.32

6. Paulo Gonçalves (Honda), a 52.46

7. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), a 56.01

8. Franco Caimi (Honda), a 1:40.53 horas

9. Hélder Rodrigues (Yamaha), a 2:00.46

10. Joaquim Rodrigues (Hero), a 2:20.53

(…)

17. Mário Patrão (KTM), a 3:35.26

27. Gonçalo Reis (KTM), a 5:21.13

42. Fernando Sousa Jr. (KTM), a 8:49.49

49. Fausto Mota (Yamaha), a 10:26.44

52. Rui Oliveira (Yamaha), a 10:37.17

56. Pedro Bianchi Prata (Honda), a 11:42.40 1. Joan Barreda (Honda), 3:16.57 horas2. Paulo Gonçalves (Honda), a 1.50 min3. Adrien Van Beveren (Yamaha), a 5.284. Gerard Farres Guell (KTM), a 7.545. Sam Sunderland (KTM), a 9.156. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), a 9.527. Michael Metge (Honda), a 10.058. Franco Caimi (Honda), a 12.119. Stefan Svitko (KTM), a 12.2110. Matthias Walkner (KTM), a 12.23(...)13. Hélder Rodrigues (Yamaha), a 18.3614. Joaquim Rodrigues (Hero), a 20.5918. Gonçalo Reis (KTM), a 25.5234. Mário Patrão (KTM), a 48.5041. Pedro Bianchi Prata (Honda), a 57.4542. Fernando Sousa Jr. (KTM), a 57.4661. Fausto Mota (Yamaha), a 1:34.47 horas64. Rui Oliveira (Yamaha), a 1:41.181. Sam Sunderland (KTM), 31:34.11 horas2. Matthias Walkner (KTM), a 33.09 min3. Adrien Van Beveren (Yamaha), a 37.104. Gerard Farres Guell (KTM), a 37.225. Joan Barreda (Honda), a 44.326. Paulo Gonçalves (Honda), a 52.467. Pierre Alexandre Renet (Husqvarna), a 56.018. Franco Caimi (Honda), a 1:40.53 horas9. Hélder Rodrigues (Yamaha), a 2:00.4610. Joaquim Rodrigues (Hero), a 2:20.53(…)17. Mário Patrão (KTM), a 3:35.2627. Gonçalo Reis (KTM), a 5:21.1342. Fernando Sousa Jr. (KTM), a 8:49.4949. Fausto Mota (Yamaha), a 10:26.4452. Rui Oliveira (Yamaha), a 10:37.1756. Pedro Bianchi Prata (Honda), a 11:42.40

Depois de inicialmente as cronometragens darem a vitória por 1.09 minutos a Paulo Gonçalves , a organização do Dakar'2017 retificou os registos e, afinal, o vencedor da etapa 11 do Dakar'2017 foi o espanhol Joan Barreda Bort. Segundo os novos dados agora revelados, o português da Honda ficou a 1.50 minutos do colega de equipa, quando inicialmente os registos apontavam para uma vantagem de 1.09 para o motard luso.Ainda que não haja comunicação oficial do que levou a esta mudança, tudo indica que tudo se tenha devido a um período da etapa em que Barreda terá sido 'incomodado' por alguns populares. Como perdeu tempo nessa zona, a organização decidiu deduzir 3 minutos ao registo do espanhol na etapa, situação que assim 'rouba' o triunfo ao português. Desta forma, Portugal segue sem qualquer vitória nesta edição do Dakar, estando a última oportunidade para o conseguir marcada para amanhã.

Autor: Fábio Lima