No adeus a Marrocos antes da entrada na Mauritânica, Didier Frederico (KTM) enfrentou problemas e perdeu o estatuto de melhor luso, terminando a etapa em 28.º, a 1:19.18 horas do vencedor, e caiu três posições na geral, para 15.º, a 5:40.06 horas.Mais distante, João Pós de Mina, 15.º na tirada, subiu uma posição, para 22.°, imediatamente à frente de Sérgio Castro, que segue em 23.°, ficando ambos a quase nove horas do líder, o sul-africano Gev Teddy Sella.A passagem da prova por Marrocos ficou marcada na terça-feira pelo abandono de Elisabete Jacinto (MAN), devido a um problema mecânico no camião.Elisabete Jacinto tinha cumprido cerca de 70 quilómetros da especial de terça-feira da maratona africana, que era composta por 370 quilómetros cronometrados entre Domaine Moulay e Tagounite (Marrocos), quando um princípio de incêndio ocorreu na zona do motor do camião.O África Eco Race prossegue na segunda-feira na Mauritânia, com uma etapa de 744 quilómetros entre Dakhla e Tiwilit.