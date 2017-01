Continuar a ler

Alexandre Azinhais, outro dos portugueses da KTM em prova, foi 11.º na etapa, a 1:22.31 horas, e manteve-se na 14.ª posição, com um atraso também superior a cinco horas. Bastante mais distante da liderança, João Pós de Mina subiu duas posições, para 23.°, imediatamente à frente de Sérgio Castro, que é 24.°, estando ambos a quase nove horas de Sella.



A prova marroquina ficou marcada na terça-feira pelo abandono de Elisabete Jacinto, devido a um problema mecânico no camião.



Elisabete Jacinto tinha cumprido cerca de 70 quilómetros da especial de terça-feira da maratona africana, que era composta por 370 quilómetros cronometrados entre Domaine Moulay e Tagounite (Marrocos), quando um princípio de incêndio ocorreu na zona do motor do camião.



O português Didier Frederico, em KTM, subiu esta quinta-feira uma posição na classificação geral de motos do África Eco Race em todo-o-terreno, terminando em 12.°, após o quarto dia da prova que decorre em Marrocos.O português foi oitavo na tirada, concluindo a especial de 409 quilómetros, entre Assa e Remz El Quebir, a 1:20.39 horas do vencedor, o sul-africano Gev Teddy Sella, também em KTM, que consolidou o comando da prova. Na geral, Didier Frederico está a pouco mais de cinco horas do líder.

Autor: Lusa