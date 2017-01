Continuar a ler

Alexandre Azinhais ficou logo atrás do seu compatriota, a 15.31 minutos, com João Pós de Mina e Sérgio Castro, ambos da KTM, ocuparam a 23.ª e a 24.ª posições, respetivamente a 23.55 e 24.56 do primeiro.Já Elisabete Jacinto (MAN) é terceira nos camiões, depois de ter concluído os 86 quilómetros cronometrados, disputados entre Ameziane e Dar Mimoun, em 1:14.50 horas.A piloto portuguesa ocupa a 20.ª posição da geral combinada de carros e camiões, estando a 14.41 minutos do líder, o russo Vladimir Vasilyev (Mini)."A especial de hoje foi curta, mas nem por isso foi fácil. O percurso era estreito, cheio de valas, buracos e muros. Este é um dia que serve para nos adaptarmos e sintonizarmos com a corrida e acabou por ser uma especial um pouco intimidante, devido às surpresas constantes que fomos apanhando pelo caminho. Mas, de uma forma geral, correu tudo bem. Andámos algum tempo no pó do Tomecek, mas não tivemos nenhum problema a registar", resumiu Elisabete Jacinto, em declarações à sua assessoria de imprensa.Na terça-feira, cumpre-se a 2.ª etapa da maratona africana, entre Doumaine Moulay e Tagounite, uma ligação que contará com 370 quilómetros de especial cronometrada e na qual as dunas de Merzouga serão um dos pontos marcantes. Será o primeiro contacto com a areia da África Eco Race de 2017.