João Pós de Mina e Sérgio Castro, ambos em KTM, mantiveram a posição de quinta-feira na classificação geral, terminando respetivamente em 17.° e 18.°.



Alexandre Azinhais (KTM), que enfrentou problemas mecânicos na passagem pela Mauritânia que o relegaram para os últimos lugares da classificação, terminou a África Eco Race em 23.°.



A edição deste ano da prova ficou marcada pelo abandono prematuro de Elisabete Jacinto (MAN) na segunda etapa marroquina, ligando Doumaine Moulay a Tagounite, devido a um problema mecânico no camião.



Didier Frederico (KTM) foi o português mais bem classificado no final do África Eco Race, terminando na oitava posição na categoria de motos a prova de todo-o-terreno que hoje se concluiu em Dakar, Senegal.Décimo classificado na única etapa senegalesa da prova -- tirada de 292 quilómetros entre Saint Louis e Dakar -, Didier Frederico concluiu a prova a 14:53.51 horas do vencedor da prova, o sul-africano Gev Teddy Sella (KTM).

Autor: Lusa