Continuar a ler

Na 2.ª etapa disputada na Mauritânia, Sérgio Castro (KTM) conseguiu subir uma posição, terminando em 20.º, a 9.17,19 minutos do vencedor, seguido de João Pós de Mina, 21.º na tirada, descendo uma posição relativamente à véspera.



Alexandre Azinhais (KTM) que liderava entre os portugueses, surge esta terça-feira em 22.º, com uma penalização de 3 horas (caiu 10 posições na geral, é agora 19.º)



O África Eco Race prossegue na quarta-feira na Mauritânia, com uma etapa de 453 quilómetros entre Tiwilit e Azougui. Na 2.ª etapa disputada na Mauritânia, Sérgio Castro (KTM) conseguiu subir uma posição, terminando em 20.º, a 9.17,19 minutos do vencedor, seguido de João Pós de Mina, 21.º na tirada, descendo uma posição relativamente à véspera.Alexandre Azinhais (KTM) que liderava entre os portugueses, surge esta terça-feira em 22.º, com uma penalização de 3 horas (caiu 10 posições na geral, é agora 19.º)O África Eco Race prossegue na quarta-feira na Mauritânia, com uma etapa de 453 quilómetros entre Tiwilit e Azougui.

Didier Frederico (KTM) foi o português melhor classificado no final da 2.ª etapa mauritana do África Eco Race, em todo-o-terreno, subindo uma posição e concluindo no nono lugar da geral em motos.No final da etapa de 439 quilómetros (especial de 414 quilómetros) com partida e chegada em Tiwilit, Didier Frederico foi 12.º classificado a 1.33,47 horas do vencedor, o norueguês Pal Anders Ullevalseter (KTM), destronando Alexandre Azinhais (KTM) como o português em melhor posição na geral, a 9:54.25 horas do líder, o sul-africano Gev Teddy Sella (KTM).

Autor: Lusa