A portuguesa, que era terceira na classificação dos camiões à partida para a segunda jornada, parou antes de entrar nas dunas do Erg Chebbi para apagar as chamas e verificar os danos sofridos mas, apesar de o fogo ter sido prontamente extinto, não foi possível continuar em prova.



"Quando saímos percebemos que havia chamas sobre o motor, que estava a derramar óleo. Pegámos nos extintores, apagámos o incêndio e constatámos que tínhamos um problema grave no motor. Chamámos a assistência que veio ter connosco para nos ajudar a resolver o problema. Ainda tínhamos esperança de poder continuar em prova, mas passado algum tempo percebemos que a avaria era grande e que não poderíamos continuar. Foi uma grande desilusão para todos nós", contou Elisabete Jacinto, citada pela sua assessoria de imprensa. A portuguesa, que era terceira na classificação dos camiões à partida para a segunda jornada, parou antes de entrar nas dunas do Erg Chebbi para apagar as chamas e verificar os danos sofridos mas, apesar de o fogo ter sido prontamente extinto, não foi possível continuar em prova.

A piloto português Elisabete Jacinto (MAN) abandonou esta terça-feira a África Eco Race, rali todo-o-terreno, devido a um problema mecânico no camião.Elisabete Jacinto tinha cumprido cerca de 70 quilómetros da especial da maratona africana, que era composta por 370 quilómetros cronometrados entre Domaine Moulay e Tagounite (Marrocos), quando um princípio de incêndio ocorreu na zona do motor do camião.

Autor: Lusa