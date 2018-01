Continuar a ler

No sábado, os pilotos cumprem 632 quilómetros entre Fort Chacal e Dakhla, na Mauritânia, 436 deles cronometrados, antes do dia de descanso, marcado para domingo. Rui Oliveira (Yamaha) também subiu uma posição, para o terceiro lugar, depois de ter sido sétimo na quarta tirada.Já João Rolo (KTM) continua a subir na tabela, com mais dois lugares conquistados, para 22.º na geral, depois de um dia em que terminou no 21.º posto.No sábado, os pilotos cumprem 632 quilómetros entre Fort Chacal e Dakhla, na Mauritânia, 436 deles cronometrados, antes do dia de descanso, marcado para domingo.

O motard português Luís Oliveira (Yamaha) subiu esta sexta-feira ao segundo lugar da geral na quarta etapa da categoria de motos do Africa Eco Race, entre Assa e Fort Chacal.Oliveira continua em bom plano na prova, cumprindo a especial mais longa do rali, de 499 quilómetros, em 05:47.49 horas, a 8.52 minutos do vencedor da tirada e líder da corrida, o italiano Paolo Ceci (KTM).

Autor: Lusa