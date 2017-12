Temos de nos levantar cedo, apanhar um táxi e ir para o Mónaco. Não é tarefa fácil porque todos querem ir para o mesmo sitio ao mesmo tempo.

Já no Mónaco passamos algumas horas dentro do parque fechado. Há muito movimento! Algumas pessoas vem ter connosco, há sempre quem fale português… O ambiente é animado e de grande expectativa.

Olhamos de longe os camiões dos outros concorrentes. Tentamos adivinhar as suas capacidades... se serão rápidos, se têm boa capacidade para passar as dunas, se terão problemas mecânicos ... enfim, tentamos adivinhar o que não é possível saber com antecedência.

Fazemos os primeiros contactos, fotos, filmes… depois há aquele momento cheio de pompa que é o momento da partida, da passagem junto ao arco de honra... mas é tudo tão rápido! O tempo não pára. É injusto!

De repente já estou na estrada, na auto-estrada, em direção a Sete... são quase quatrocentos quilómetros de viagem. Demora o seu tempo pois temos sempre de ir a noventa. Paramos numa estação de serviço para comer de uma forma despachada e lá vamos nós outra vez pela estrada fora. Às 16 horas já estamos no porto e esperamos pelo embarque. A partir de hoje o nosso dia-a-dia vai ser assim, sempre a rolar... E se não tivermos que fazer mais nada é bom sinal! Está tudo a correr bem!