O piloto Nasser Al Attiyah, do Qatar, um dos favoritos à vitória no Rali Dakar de 2017 na categoria de automóveis, abandonou a prova em consequência dos danos sofridos na quarta-feira pelo Toyota Hilux, anunciou hoje a organização.Al Attiyah, de 46 anos, que ocupava o segundo lugar da classificação geral, atrás do francês Sébastien Loeb, não se apresentou à partida para a quarta etapa, depois de ter danificado severamente a roda traseira no seu carro na tirada da véspera."Os danos no Toyota Hilux são demasiado graves para poderem ser reparados, segundo informou a equipa", anunciou a organização, confirmando o abandono de Al Attiyah, que venceu por duas vezes a prova rainha de todo o terreno mundial, em 2011 e 2015.

Autor: Lusa