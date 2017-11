A 40ª edição da maior aventura de todo-o-terreno do Mundo vai contar com Carlos Sousa, um regresso ao Dakar do português, após dois anos de ausência. O piloto de Almada, de 51 anos, não podia estar mais satisfeito, integrando a equipa da Renault Sport Argentina, onde vai pilotar um Duster.

"Um convite que me orgulha bastante", disse Carlos Sousa à assessoria da marca. "Estava parado há dois anos e longe de imaginar de poder ser convidado para regressar ao Dakar. Mas o convite surgiu e não podia ficar em casa. Estou muito motivado, tenho acompanhado o excelente trabalho que a equipa tem feito e não vejo a hora de me sentar ao volante do Duster, com quem travei curiosas lutas no passado."

