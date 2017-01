A organização do Dakar 2017 anunciou na noite desta terça-feira que a 9.ª etapa da prova, que na quarta-feira ligaria Salta a Chilecito, numa distância 977 quilómetros (406 dos quais cronometrados), considerada como uma tirada potencialmente decisiva para determinar os vencedores do rali, foi cancelada. A decisão foi tomada na sequência do mau tempo verificado na etapa de terça-feira (Uyuni-Salta), que terá provocado um deslizamento de terras, ocorrido na ligação entre a chegada da 9.ª etapa e a partida de Salta, a 160 quilómetros do destino.Carros de assistência e muitos concorrentes foram reencaminhados para um percurso alternativo, por San Antonio de los Cobres, mas não foi solução para muitos deles, o que significa que não seriam capazes de fazer o controlo e prepararem-se para a jornada de quarta-feira.Em resultado desta decisão, o pilotos vão utilizar o dia de quarta-feira para reagruparem no controlo de Chilecito, a partir de onde continuarão conforme programado.

Autor: João Lopes