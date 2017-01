Continuar a ler

Entre os 'perdedores' do dia esteve o português Paulo Gonçalves, que partiu no terceiro lugar de Jujuy, a menos de 14 minutos de Barreda - foi 17.º na tirada, a 26.36 de Walkner.Na geral, caiu para 12.º lugar, agora a 38.16 minutos de Barreda. O britânico Sam Sunderland (KTM) desceu um pouco, de segundo para terceiro (14.36 minutos) e o novo segundo é agora o chileno, da Husqvarna, Pablo Quintanilha (22.16 minutos).Esta quinta-feira e ao contrário do aconteceu nos primeiros dias, Paulo Gonçalves nem sequer foi o melhor português, com a distinção a ir para Hélder Rodrigues (Yamaha). Foi 24.º, a 24.31 deMathias Walkner.Hélder Rodrigues deu um 'pulo' considerável na classificação geral, subindo nove lugares, para 15.º, a 1:23.15 horas do primeiro classificado.Mário Patrão (KTM) seria o 20.º na jornada e Joaquim Rodrigues (Hero Speedbrain) o 32.º. Na tabela geral Joaquim Rodrigues manteve o 20.º lugar (oitavo no Grupo 2) e Patrão pouco mais abaixo, em 23.º (sobe quatro lugares).Em automóveis, houve algumas movimentações, mas sem que o domínio dos Peugeot nesta fase da prova fosse contestado: venceu o francês Ciryl Despres (4:22.55 horas), arrebatando o comando ao seu colega de equipa e compatriota Sebastian Loeb.Loeb perdeu mais de 25 minutos na primeira parte da etapa, mas depois 'reentrou' no ritmo certo e, no final, cedia pouco mais de 22 minutos para Despres, limitando os 'estragos' de uma etapa bem difícil, novamente em altitude.Pior esteve o espanhol Carlos Sainz, quarta-feira segundo da geral, que caiu numa ravina, já em estradas da Bolívia, o que o deixa fora da lista de candidatos ao triunfo final. Com ambições ainda está, sem dúvida, o francês Stephane Peterhansel, campeão no ano passado e esta quinta-feira quarto classificado, a um quarto de hora de distância do primeiro.Na geral, Despres lidera com um avanço de 4.08 minutos sobre Peterhansel. O terceiro é finlandês Mikko Hirvonen, com um Mini (a 5.04) e o quarto Loeb, a 6.48.O mais temido dos rivais da Toyota, o catarense Nasser Al-Attyiah, que tinha tido graves problemas na véspera e só terminou com mais de duas horas de atraso, acabou por nem sequer iniciar a 4.ª etapa.Na sexta-feira, o rali permanece no Altiplano boliviano. Dois setores de dunas, na segunda metade do percurso, prometem complicar fortemente os 447 quilómetros de prova cronometrada.