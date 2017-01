O francês , (Peugeot) viu ser-lhe atribuída a vitória na 10.ª etapa do rali todo-o-terreno pela organização da prova, depois de ter prestado assistrência a outro concorrente.Os 14.13 minutos que foram deduzidos ao piloto na especial, por ter prestado assistência a um concorrente em moto com o qual chocara, permitiram a Peterhansel assumir a liderança da prova, agora com 5.50 minutos de vantagem para o seu compatriota e companheiro de equipa Sebastién LoebA 11.ª tirada disputa-se na sexta-feira e levará os pilotos até Río Cuarto, um trajeto de 754 quilómetros, 288 deles cronometrados.

Autor: Lusa