A paixão de André Villas-Boas pelo todo-o-terreno é conhecida, o sonho de disputar um Dakar também, e 2018 será ano de o cumprir. O técnico português, que atualmente comanda o Shanghai SIPG, é um dos inscritos na edição do próximo ano do mais importante rali do Mundo, segundo revelou esta quarta-feira o portal 'Diariomotor'.De acordo com aquela publicação, Villas-Boas irá desafiar as exigências condições na América do Sul ao volante de um Toyota da equipa Overdrive, num modelo que ainda não foi revelado, com o número 346, tendo ao seu lado o antigo motard português Rúben Faria.Refira-se que esta será a segunda vez que André Villas-Boas se aventura numa prova à 'séria', isto depois de já ter participado na Baja Portalegre 500 de 2016, na altura aos comandos de uma KTM.

Autor: Fábio Lima