Continuar a ler

Entre carros, motos, camiões, quads e buggy (UTV), serão cerca de 320 os veículos em prova, à procura de atravessar o deserto para chegar à vitória na 10.ª edição desde que o rali passou para a América do Sul.



"Vai permitir-nos oferecer novos territórios, diferentes das últimas duas edições, com o deserto, absolutamente incrível e com territórios excecionais", acrescentou o diretor.



No Dakar'2018, que vai partir pela terceira vez do Peru, serão menos os quilómetros de ligação, devido ao aumento de etapas com partida e chegada no mesmo local, nas cidades peruanas de Pisco e San Juan Marcona.



Lavigne disse ainda que "de momento", não está nos planos do Dakar regressar a África, por ser "muito complicado com a segurança, com guerras civis e terrorismo". Entre carros, motos, camiões, quads e buggy (UTV), serão cerca de 320 os veículos em prova, à procura de atravessar o deserto para chegar à vitória na 10.ª edição desde que o rali passou para a América do Sul."Vai permitir-nos oferecer novos territórios, diferentes das últimas duas edições, com o deserto, absolutamente incrível e com territórios excecionais", acrescentou o diretor.No Dakar'2018, que vai partir pela terceira vez do Peru, serão menos os quilómetros de ligação, devido ao aumento de etapas com partida e chegada no mesmo local, nas cidades peruanas de Pisco e San Juan Marcona.Lavigne disse ainda que "de momento", não está nos planos do Dakar regressar a África, por ser "muito complicado com a segurança, com guerras civis e terrorismo".

O Rali Dakar de 2018, que decorre entre 6 e 20 de janeiro do próximo ano, terá 320 veículos em prova, entre Lima, a capital do Peru, e a cidade argentina de Córdoba, foi anunciado.O diretor da prova, Etienne Lavigne, explicou numa conferência com a Associação de Imprensa Estrangeira no Peru (APEP) que a próxima edição do rali terá 14 etapas com "condições diferentes a cada dia, em que os pilotos terão de adaptar-se aos terrenos, às distâncias e às condições climáticas".

Autor: Lusa