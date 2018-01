Ontem, depois de terminar a etapa tentámos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir ter um diferencial. As outras equipas que correm de MAN não o tinham. De Portugal ou de Casablanca não chegaria a tempo a Dakhla, último dia antes de entrarmos na Mauritânia, pelo que fomos obrigados a abandonar a corrida. O Marco e o Hélder conseguiram improvisar uma forma do MAN rolar pela estrada pelo que seguimos até Dakar pelo percurso da assistência.

"O material tem sempre razão!" é uma expressão frequente entre os mecânicos. Generalizando quer dizer que há sempre uma boa razão para tudo o que acontece. Contudo, essa razão, nem sempre é fácil de encontrar. Por que motivo partem as peças num momento e não noutro é algo que sempre me faz refletir profundamente. O nosso diferencial era ainda jovem e aparentemente não havia razão para partir. Talvez o facto de estarmos a andar muito depressa resultante do aumento de potência do motor e a da melhoria do funcionamento das suspensões, nos obrigue a repensar o momento adequado para a substituição das peças. Talvez tenha de encontrar um equilíbrio entre a vontade de querer andar depressa e os meios de que disponho para o fazer.