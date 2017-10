Hoje é dia de maratona que é como quem diz, é dia de etapa sem assistência.

As maratonas eram frequentes quando o rali Dakar se estendia para zonas onde não existia uma estrutura que permitisse aterrar os aviões que transportavam toda a logística do rali. Aí os concorrentes teriam de ser autónomos e bastar-se a si próprios o que tornava o rali bem mais difícil. Naturalmente, por não haver necessidade de as fazer, elas foram sendo cada mais raras.

O ano passado a NPO decidiu criar uma etapa maratona e este ano voltou a repetir. Vamos fazer cerca de 595 quilómetros até chegar ao Erg Lihoudi e é aí mesmo que vamos ficar no meio das dunas com o camião em parque fechado e sem possibilidade de nos afastarmos mais de 200 metros.

A organização decidiu facilitar-nos a vida construindo ela própria um acampamento e transportando um saco de quarenta litros com os bens essenciais para cada um de nós para uma noite. Se pensarmos no lado romântico desta história, tudo parece bonito, mas há aqui várias coisas que me preocupam. Primeiro não sei como, nem onde, nem se vou conseguir dormir... Imagino uma camarata improvisada numa tenda com uma multidão de homens a roncar!... Uma boa noite de sono é fundamental para aguentar todas as sacudidelas do camião e não sei se a vou conseguir ter.

Depois há o problema da chuva e do excesso de água no solo. Camiões e lama são duas coisas que não batem certo.

Há ainda o problema do combustível que ainda não sei como vou gerir. A organização não nos dá tempo para abastecer pelo que temos que o fazer no tempo que nos é dado para a ligação, o que é uma opção estranha e altamente prejudicial para as equipas de camião que demoram muito tempo a atestar.

Por último não consegui saber como vão ser as comunicações no acampamento e, por essa razão deixo-vos já este pequeno texto para que possam imaginar como vai ser o meu dia.