Hoje é o dia do prólogo. Nunca gostei de os fazer. Talvez por estar sempre demasiado tensa e demorar a descontrair-me. Quando começo a sentir-me bem... Eis que já acabou! A minha classificação é sempre péssima e fico sempre chateada.

Os prólogos foram criados nos rali-raids levados a cabo na Europa, onde as pistas estreitas normalmente entre árvores tornava bem difíceis as ultrapassagens. Assim, um pequeno percurso de meia dúzia de quilómetros permitiria ordenar os concorrentes para a primeira etapa segundo essa ordem de classificação. Dado que as partidas são dadas de minuto a minuto, este facto permitiria minimizar as ultrapassagens pois os mais rápidos seguiriam à frente e os mais lentos atrás, ordenados segundo a sua capacidade de condução.

No deserto, a grande amplitude das paisagens e a extensa quilometragem torna desnecessária a existência do prólogo e por isso não se fazem... até porque constituem um grande desperdício de tempo, um dia inteiro dedicado a fazer apenas 12 quilómetros! Contudo, foi essa a decisão da organização e hoje o dia foi dedicado a fazer 12 km de uma pista estreita de montanha bordeada de precipícios com vários blocos de betão sempre mal posicionados na perspectiva de um piloto de camião. Havia muitos perigos e decidi não correr riscos! Conduzi por isso de uma forma bem conservadora tentando não perder tempo mas não dando margem para surpresas. O resultado não será exactamente de sonho mas não faz mal. Amanhã estaremos em pleno deserto e aí começa realmente o rali.

Autor: Elisabete Jacinto