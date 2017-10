Finalmente conseguimos sair do deserto. Estivemos dois dias e duas noites impossibilitados de sair do Erg Chegaga onde fomos obrigados a permanecer à espera de ajuda desde domingo. Depois do camião ter tombado os tempos que se seguiram foram críticos. A nossa assistência estava muito longe de nós e por isso não podíamos contar com eles e todos os outros camiões já estavam perto de terminar a etapa quando este desaire nos aconteceu. Restava-nos contactar a organização e esperar que o camião "vassoura" passasse e nos ajudasse a levantar o camião. E então esperámos... e esperámos mais um pouco. E a ajuda não veio.

De madrugada formos informados que o camião não tinha conseguido chegar até nós e por isso tinha seguido para o acampamento. Foi difícil aceitar esta situação. Mas era preciso manter a cabeça fria e contornar o problema. Tínhamos que encontrar uma solução viável porque não podíamos continuar muito mais tempo ali.

Assim, o Jorge conseguiu rapidamente arranjar um contacto de uma equipa que tinha uma retroescavadora 4x4 e felizmente estavam relativamente perto de nós. E então voltámos a esperar. A máquina demorou 14 horas a chegar. Mas chegou. Depois começou a saga de colocar o camião de pé e, o mais importante de tudo, mete-lo a trabalhar. Foi com algum suspense quando liguei a ignição, mas ficamos muito satisfeitos quando ouvimos o som do motor. Lá conseguimos sair do deserto e ainda tivemos tempo de fazer uma paragem em Foum Zguid para comer pois já estávamos fartos das rações de combate que a organização nos deixou. Sem dúvida que tenho a melhor equipa do mundo. Sem eles nada disto seria possível. Foi um rali difícil, mas saio dele com mais uma experiência e com a noção que o espírito de união que temos entre todos vence qualquer dificuldade. A todos os leitores do Record que estiveram connosco neste rali muito obrigada e até à próxima aventura.

Autor: Elisabete Jacinto