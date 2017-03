Continuar a ler

O Morocco Desert Challenge constava do calendário desportivo previsto pela equipa da piloto portuguesa, mas a participação chegou a ser posta em causa face aos problemas ocorridos durante o Africa Race, que obrigaram Elisabete Jacinto a abandonar precocemente."Sabemos que estas situações acontecem nas corridas, mas esse facto não nos anima. Por essa razão, estamos todos com muita vontade de voltar a competir e de provar que somos capazes de conseguir um bom resultado", contou a piloto.A equipa de Elisabete Jacinto contou com a colaboração técnica da MAN Alemanha, assim como com a compreensão por parte da entidade organizadora desta corrida que lhe permitiu fazer uma inscrição tardia, para voltar ao deserto em Marrocos.Desde o regresso a Portugal que a equipa se concentrou na recuperação do MAN TGS de competição no sentido de o preparar para esta edição do Morocco Desert Challenge, que em 2016 contou com a participação, pela primeira vez, de Elisabete Jacinto.A equipa portuguesa vai realizar a 16 de abril os habituais controlos técnicos que antecedem o rali, que se desenrolará a partir do dia 17 e terminará a 23, em Saïdia, Marrocos.