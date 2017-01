Hélder Rodrigues e Paulo Gonçalves eram apontados à partida do Dakar'2017 como as maiores esperanças nacionais, mas há um outro piloto luso também a evidenciar-se. Dá pelo nome de Joaquim Rodrigues e, à chegada ao dia de descanso, está às portas do top-10. Um registo interessante para o piloto da Hero Speedbrain, conseguido com um dedo partido desde a segunda etapa!"Nunca esperei estar nesta posição logo no meu primeiro Dakar e só posso desejar continuar nesta boa sequência e cruzar a linha de meta", confessou o piloto nacional, de 35 anos, ao site 'Hindustan Times', no qual revelou o momento da sua lesão. "Foi na etapa mais dura e foi muito difícil para mim, pois tinha partido o meu polegar direito nessa tirada", acrescentou.Nessa segunda etapa, diga-se, Rodrigues registou o seu pior resultado num dia até ao momento, ao ser, mesmo assim, o 22.º mais veloz.

Autor: Fábio Lima