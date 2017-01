"Houve um dia que correu muito mal, perdi muitas posições. Mas, felizmente, consegui recuperar nos últimos dias e voltei ao 10.º lugar. E foi um alívio quando cruzei a meta, parece que saiu um prédio de cima de mim. Fiquei muito feliz", acrescentou Joaquim Rodrigues, atestando, após a sua estreia, que o Dakar é a prova "mais dura do mundo".

De regresso a Portugal após ter terminado o Dakar'2017 no 10.º lugar, Joaquim Rodrigues (Hero) não podia estar mais satisfeito e, ao mesmo tempo, surpreso, por ter alcançado uma posição no 'top-10', quando ambicionava apenas terminar nesta estreia na prova mais importante do todo-o-terreno internacional."Nunca pensei que ia conseguir ficar entre os 10 primeiros. O objetivo era terminar a corrida. Claro que ao fim da primeira semana, quando nos encontramos no 10.º lugar, começamos a pensar. Na segunda semana, tentámos manter", começou por referir o piloto português de 35 anos.

Autor: Lusa