No início de Março, o português da Husqvarna alcançou o quinto lugar na única corrida do Grande Prémio da Indonésia. No Grande Prémio do Qatar, prova de arranque do Campeonato do Mundo de MXGP, o Rui Gonçalves terminou em 19.° lugar.



A temporada de MXGP termina em 24 de setembro, em Pays de Montbeliard, França, num calendário que, depois de três anos de interregno, volta a Portugal, com a 12.ª etapa a decorrer em Águeda, em 02 de julho.

O português Rui Gonçalves (Husqvarna FC 45) alcançou este domingo o 17.° lugar do Grande Prémio da Argentina, terceira prova do Campeonato do Mundo de motocrosse em MXGP.No circuito Neuquén, o piloto de 31 anos, que participa no Mundial desde 2002, foi 17.º nas duas 'mangas', ambas ganhas pelo esloveno Tim Gajser (Honda), que venceu o Grande Prémio e assumiu a liderança do Mundial na cateriora rainha, destrenando o italiano Antonio Cairoli (KTM).

Autor: Lusa