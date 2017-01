Continuar a ler

Segundo o piloto português da Honda, o "objetivo era discutir o pódio" e conseguir a 'dobradinha'. "Perceber que podíamos ter feito uma dobradinha mas, devido a uma decisão de secretaria, não conseguirmos é frustrante. Não tivemos qualquer tipo de benefício com o abastecimento naquela zona. Tínhamos abastecido cinco litros 50 quilómetros antes e não tinha acontecido nada. Houve um erro de interpretação e o regulamento não está claro nesse aspeto. E, por isso, fomos penalizados e não festejámos. Vamos aguardar o resultado do recurso", frisou.



No regresso a Portugal depois de ter terminado em 6.º lugar no Dakar'2017, Paulo Gonçalves não escondeu alguma frustração com a posição final, apesar de ter sido o melhor português e ter registado o seu segundo melhor resultado de sempre, depois do 2.º posto alcançado em 2015."Este resultado sabe a pouco. Vim de edições anteriores com um resultado menos bom mas mais feliz. Aquilo que fizemos em pista permitia-nos ter um resultado bastante melhor. Mas tenho de aceitar o resultado. Obviamente que a nossa equipa fez um recurso da decisão do comissário do grupo de júris. Vamos aguardar a decisão. Acho que foi o único ponto negativo", adiantou Paulo Gonçalves.

Autor: Lusa