Terminou este sábado o Dakar'2017, com Paulo Gonçalves a ser sexto na classificação geral das motos , a 52.29 minutos do vencedor, o britânico Sam Sunderland. Um resultado que o português não vê como positivo - ainda que elogie o trabalho feito -, mas que acaba por ficar claramente 'manchado' pela penalização da quarta etapa. Uma sanção de uma hora a todos os pilotos oficiais da Honda, que caso não tivesse sucedido se traduziria numa dobradinha da marca nipónica, com Joan Barreda Bort a vencer e Paulo Gonçalves a ser segundo.E é isso mesmo que o piloto nacional destaca na hora de analisar a prova, referindo que na Honda se descobriu o rumo certo para a vitória final, algo que não escapa à KTM desde 2000. Será em 2017? Paulo Gonçalves e a Honda acreditam que sim...

Autor: Fábio Lima