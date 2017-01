Continuar a ler

Relativamente aos restantes portugueses, Joaquim Rodrigues foi o 20.º na etapa, a 17.41 do mais rápido, ao passo que Hélder Rodrigues se quedou pelo 26.º posto, a 24.14. Mário Patrão (29.º, a 25.28), Gonçalo Reis (43.º, a 34.24), Pedro Bianchi Prata (45.º, a 36.18), Rui Oliveira (66.º, a 59.14), Fausto Mota (67.º, a 59.26), Fernando Sousa Jr. (73.º, a 1:04.49h) completaram o lote nacional.



Na geral, Joaquim Rodrigues caiu uma posição, para 11.º, assim como Hélder Rodrigues, que passa agora a ser 13.º.

Paulo Gonçalves (Honda) terminou em segundo lugar na 7.ª etapa do Dakar'2017, que ligou La Paz a Uyuni, numa especial encurtada para 161 km (estavam previstos 322 km) devido às más condições meteorológicas na Bolívia.O piloto português ficou atrás do norte-americano Ricky Brabec (Honda), que fez menos 1.44 minutos. Na geral, Paulo Gonçalves subiu a 8.º posto, a 1:05.02 horas do líder Sam Sunderland. O britânico acabou em terceiro na etapa, a 4.43 minutos para o vencedor.