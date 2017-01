Continuar a ler

Na geral, Joaquim Rodrigues ascendeu ao 10.º posto, a 1:23.18 horas da frente. Em sentido inverso, Hélder Rodrigues continua a sua caminhada discreta e esta terça-feira até caiu na tabela, para 16.º, agora a 2:02.45 horas. Queda idêntica teve Mário Patrão, que passa a ser 21.º, a 2:22.35 horas do líder, que continua a ser Sam Sunderland, agora com 20.58 minutos para Pablo Quintanilla, ao passo que Adrien Van Beveren fecha o pódio, a 28.49 min.



Na geral, Joaquim Rodrigues ascendeu ao 10.º posto, a 1:23.18 horas da frente. Em sentido inverso, Hélder Rodrigues continua a sua caminhada discreta e esta terça-feira até caiu na tabela, para 16.º, agora a 2:02.45 horas. Queda idêntica teve Mário Patrão, que passa a ser 21.º, a 2:22.35 horas do líder, que continua a ser Sam Sunderland, agora com 20.58 minutos para Pablo Quintanilla, ao passo que Adrien Van Beveren fecha o pódio, a 28.49 min.

O português Paulo Gonçalves, em Honda, foi esta terça-feira o sexto mais rápido na etapa 8 do Dakar'2017, mantendo-se desta forma no oitavo posto da classificação geral, mas agora a apenas 25 segundos do sétimo, o francês Pierre Alexandre Renet. O piloto nacional, de 38 anos, concluiu a especial em 4:35.27 horas, a 7.06 minutos de Joan Barreda Bort, que somou o segundo triunfo em etapas na atual edição da prova. Uma tirada marcada pela anulação de parte da especial, em face do intenso temporal que deixou várias estradas intransitáveis.Relativamente aos restantes portugueses, Joaquim Rodrigues foi o segundo melhor luso, em 16.º, a 16.36 de Barreda, enquanto que Hélder Rodrigues cruzou a linha de meta em 18.º, a 18.30 min, ao passo que Mário Patrão foi 23.º, a 20.30. Gonçalo Reis foi 36.º, a 37.12 min e Pedro Bianchi Prata 44.º, a 44.01.

Autor: Fábio Lima