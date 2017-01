Continuar a ler

Com este bom resultado, o piloto da Honda ascende uma posição na classificação geral, para o sexto posto, agora a 52.46 minutos da liderança, onda permanece o britânico Sam Sunderland. Ora, se o português não tivesse sido penalizado em uma hora, logo à quarta etapa, Paulo Gonçalves seria neste momento segundo, a apenas 4 minutos do líder...



Em bom plano esta sexta-feira esteve também Hélder Rodrigues, que foi 12.º na tirada, subindo ao nono posto, a 02:00.46 horas de Sam Sunderland. De resto, a etapa de hoje marcou também o retorno de Joaquim Rodrigues aos dez primeiros, precisamente em 10.º, a 02:20.53 horas do líder. Mário Patrão é o português que se segue, em 17.º, ao passo que Gonçalo Reis surge dez posições abaixo, em 27.º. Fernando Sousa Jr. (42.º), Fausto Mota (49.º) fecharam as contas nacionais. Com este bom resultado, o piloto da Honda ascende uma posição na classificação geral, para o sexto posto, agora a 52.46 minutos da liderança, onda permanece o britânico Sam Sunderland. Ora, se o português não tivesse sido penalizado em uma hora, logo à quarta etapa, Paulo Gonçalves seria neste momento segundo, a apenas 4 minutos do líder...Em bom plano esta sexta-feira esteve também Hélder Rodrigues, que foi 12.º na tirada, subindo ao nono posto, a 02:00.46 horas de Sam Sunderland. De resto, a etapa de hoje marcou também o retorno de Joaquim Rodrigues aos dez primeiros, precisamente em 10.º, a 02:20.53 horas do líder. Mário Patrão é o português que se segue, em 17.º, ao passo que Gonçalo Reis surge dez posições abaixo, em 27.º. Fernando Sousa Jr. (42.º), Fausto Mota (49.º) fecharam as contas nacionais.

À 11.ª etapa do Dakar'2017, finalmente a primeira vitória nacional. Esta sexta-feira, na ligação entre San Juan e Rio Cuarto, Paulo Gonçalves foi o mais rápido em pista, ao deixar o colega de equipa Joan Barreda Bort a 1.09 minutos e, desta forma, também ele se estreou a triunfar nesta edição da prova que é apontada como a mais difícil de todo o terreno a nível mundial.Numa etapa com 288 quilómetros de especial cronometrados e mais 754 de ligação, o português esteve sempre com um grande andamento, liderando toda a tirada à exceção apenas do WP1/CP1, no qual passou com o segundo tempo (a 11 segundos de Jan van Beveren).

Autor: Fábio Lima