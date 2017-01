Continuar a ler

O Peru acolheu a emblemática prova de todo-o-terreno em 2012 e 2013 e cancelou a sua participação na edição de 2016 a apenas seis meses do arranque da competição, devido à previsão de cheias causadas pelo fenómeno climatérico 'El Niño', o que obrigou a organização a modificar o percurso e a cingi-lo à Argentina e Bolívia.



A incursão do Dakar no Peru suscitou fortes críticas, uma vez que a passagem da caravana alegadamente terá causado estragos nos geoglifos centenários desenhados no deserto da costa sul peruana, próximos das famosas Linhas de Nazca.



O Peru quer fazer parte do percurso do Dakar em 2018, manifestou o primeiro-ministro Fernando Zavala, numa carta endereçada ao diretor da principal prova todo-o-terreno e este sábado publicada nos meios de comunicação peruanos.Na carta, publicada nos meios de comunicação locais e citada pela agência EFE, o governo peruano oferece-se para criar uma comissão multissetorial para negociar e coordenar as condições para que o território regresse ao traçado do Dakar.

